Rinden tributo a Vicente Fernández a ritmo de la banda

La música mexicana vuelve a reunirse para rendir homenaje a una leyenda, como lo es Vicente Fernández, con el lanzamiento del disco titulado ¡Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos Vol.1) el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. A través de las redes sociales oficiales del ‘Charro de Huentitan’ se dio a conocer que este disco de duetos es una producción lanzada por la familia Fernández, en el que tuvieron como invitados a varios artistas para cantar alguno de sus muchos éxitos.

Figuras como Alejandro Fernández, Edén Muñoz, Christian Nodal, La Adictiva, Banda El Recodo, Ángela Aguilar, El Fantasma, Jorge Medina, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Banda Los Recoditos, Yuri y Josi Cuén, son los nombres que aparecen en este Volumen 1. Incluso, en el mismo clip de lanzamiento, aparecen algunos de ellos, compartiendo su emoción y agradecimiento por formar parte de este disco tributo.

Poncho Lizárraga.

Poncho Lizárraga (Banda El Recodo) “Grabar un tema de don Vicente Fernández representa muchísimo para nosotros. Estamos hablando de una de las voces más grandes e importantes de la música mexicana, un artista con el que crecimos, al que admiramos profundamente y que ha sido inspiración para generaciones enteras, por eso, poder unir su voz la Banda El Recodo, en una canción tan especial como lo es La Diferencia, es algo que nos llena de orgullo y emoción, no solamente por lo que significa musicalmente, sino por el valor histórico y sentimental que tiene la canción para nosotros, porque era una de las canciones favoritas de don Cruz Lizárraga. Don Vicente Fernández es una figura obligada en nuestra música, un ícono que llevó la música a lo más alto, y que dejó una huella imborrable en todos nosotros”.

Edén Muñoz.

Edén Muñoz "Estoy muy agradecido, muy emocionado por este gran proyecto, agradecido principalmente por la invitación, creo que todos como artistas en algún momento soñamos, o tenemos en la mente la voz de Vicente Fernández, la envestidura. El hecho de participar en este proyecto homenaje, no solamente a su legado, a su música, a sus grandes éxitos, y todavía darnos la fortuna de podernos desplayar en este concepto de banda, para mi eso es un doble ganar, estoy muy emocionado, agradecido, espero que la gente lo disfrute”, señaló el sinaloense.

La Adictiva.

La Adictiva “Para La Adictiva, participar en ese proyecto tiene un significado muy importante, personal, pero sobre todo para la carrera de La Adictiva. Esto llega en un punto en que la banda se encuentra en un proceso de transformación, pero sobre todo de maduración total ofreciendo calidad, y pues ahora al lado de don Vicente Fernández, con un homenaje a su legado, y todo eso que nos ha dejado, sus películas, su música”.

René Camacho

René Camacho (La Arrolladora Banda El Limón) “Estoy muy emocionado de poder participar en este homenaje a don Vicente Fernández, con el tema que se llama De qué manera de olvido, un tema de mi agrado, así que ahí se los dejo a su consideración, espero y les guste”.

Josi Cuén.

Josi Cuén “A mi me gusta mucho la canción que se llama La Derrota, y en una ocasión teníamos la intención de cantarla juntos. Estoy encantado, muy orgulloso de ser parte de este proyecto, feliz y muy agradecido también”. Entre los temas que conforman el disco se encuentran El Rey, Estos Celos, Lástima que seas ajena, Mujeres divinas, La diferencia, La Ley del monte, El Palenque, El hijo del pueblo, Volver, volver, Cuatro vidas, De qué manera te olvido, y La Derrota.

El Fantasma.

El Fantasma “Sinceramente vengo a darle las gracias a toda la familia Fernández por tomarnos en cuenta y poder estar en este tributo de don Vicente Fernández y poder cantar unas cuantas canciones para toda la gente que nos escucha, para todos los fans de don Vicente. Estamos muy agradecidos, tuvimos la oportunidad de poder hacer esta colaboración muy chingona, estamos agradecidos con toda la familia, quienes nos mandaron bastantes temas para poder elegir, eligiendo El Palenque, muchísimas gracias, esperamos que a ustedes también les guste nuestro trabajo”.

Jorge Medina.

Jorge Medina “Quiero agradecer mucho a la familia Fernández por la oportunidad de grabar por fin este dueto que platicamos en algún momento que me tocó convivir con la leyenda, con el rey, don Vicente Fernández, y decirle al público que ya está disponible el tema El hijo del pueblo, a través de todas las plataformas digitales , disfrútenlo y muchas gracias por la oportunidad de poder cantar este tema tan hermoso al lado del ‘Rey’”.

Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar "Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mi significa muchísimo, tanto por su trayectoria como por sus canciones, como para lo que representaba para México. Él un día me llamó por teléfono después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno, me comentó que miraba mis blogs, eso es otra cosa que comparto con él, que amamos a los caballos, y poder grabar una canción con él, celebrarlo, honrarlo, para mi significa todo, y quiero agradecer a toda la familia Fernández por hacer esto posible, por invitarme, estoy muy contenta”.

Yuri.

Yuri “Para mi es un privilegio estar en este proyecto Tributo al Rey con Banda, con el señorón Vicente Fernández, que tuve el privilegio de poder conocerlo, de compartir con él, con su esposita, es increíble. Gracias a su familia, a todos los que han hecho posible este sueño una vez más, de estar en este gran tributo al ‘Rey’ con banda, disfrútenlo muchísimo, gracias al cielo y gracias a ustedes”.

Christian Nodal.