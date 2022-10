Ringo Starr, ex baterista de la icónica agrupación The Beatles, sorprendió a cientos de asistentes este fin de semana al cancelar su concierto en el Four Winds Casino de Michigan luego de que una enfermedad afectara su voz.

El cantante no reveló cuál fue el malestar que lo obligó a retirarse del recinto.

Internautas no tardaron en reaccionar en redes sociales pues, su malestar prendió los focos rojos pues según un comunicado de prensa, el artista esperó hasta el último minuto para cancelar su presentación.

Actualmente Ringo tiene 82 años y lo único confirmado es que no fue contagiado de Covid-19, de acuerdo con milenio.com.

A través de un comunicado, su equipo informó que el cantante esperaba sentirse mejor para la hora del concierto, desafortunadamente no fue así y tuvo que cancelar de último momento, explicó Variety.