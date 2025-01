‘Río’ es el nuevo tema que lanza el colombiano J Balvin

“Entrelazando un cautivante beat de reggaeton con un bajo hipnótico y seductor, Balvin hace una declaración de intenciones desde el inicio: ‘Hoy le doy las gracias al cielo por las veces que me equivoqué’, agregó el equipo del cantante de Mi Gente y No me conoce.

La nueva canción de ‘El niño de Medellín’, que representa una nueva apreciación por la vida y la gratitud hacia aquellos que lo han apoyado a lo largo del camino, fue producida por Mazzari y ODD LIQUOR, señala milenio.com

El videoclip de la canción también abre una puerta a la intimidad de Balvin, pues contiene videos grabados por el artista colombiano en los últimos años y en los que aparece principalmente su pareja, la actriz argentina Valentina Ferrer.

Río llega después de la nominación de Balvin a los prestigiosos Premio Lo Nuestro, en donde compite en dos categorías: Colaboración del Año–Urbano por Polvo de tu Vida junto a Chencho Corleone y Álbum del Año por Urbano por Rayo.

“Hoy le doy gracias al cielo por las veces que me equivoqué y porque te encontré, me devolviste la fe, me presentaste a Cupido y ahora parcho con él. El brillo de los ojos se me nota, y los que me conocen saben que me curé, porque ahora ando en otra he dejado el whisky por usted. ¿Pa’ qué buscar en la calle lo que abunda en mi casa? Una mamacita buena gente, qué chimba de cuerpo y de cara”, versa la canción.