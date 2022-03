$!Río Roma se unen con Carín León para cantar ’Tú me gustas’

Los hermanos de Río Roma celebran al amor lanzando a dueto con el cantante Carín León el tema Tú me gustas, una canción con la que hasta se antojará casarse, una canción compuesta por José Luis Roma.

Como el propio título lo marca, esta es una de las canciones más románticas que han lanzado hasta ahora Raúl y José Luis Roma, la cual tiene todo para formar parte de ese playlist romántico, en el que se fusionan los sonidos del regional mexicano con los conmovedores versos con los que cualquiera puede confesar su amor a alguien. Para decirle desde un simple Tú me gustas hasta el valiente: Tú me gustas para que el padre me diga: Puede besar a la novia”.