Rita Ora se suma al reparto de la serie ‘La Bella y la Bestia’, de Disney Plus

Josh Gad también ejerce como productor ejecutivo y co-showrunner junto a Edward Kitsis y Adam Horowitz. Liesl Tommy, quien dirige el primer episodio, Alan Menken y Luke Evans también son productores ejecutivos.

Rita Ora es conocida como cantante gracias a temas como Let You Love Me, Ritual, Hot Right Now o Anywhere. La serie de Disney+ no será su primer trabajo como actriz. Ha participado en títulos como la saga Cincuenta sombras, Fast & Furious 6, Redención o Twist. Tiene pendiente de estreno Wonderwell, película dirigida por Vlad Marsavin.