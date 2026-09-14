$!RM celebra sus 32 años entre museos, familia y el regreso a la música

Cumplir 32 años es para Kim Namjoon una oportunidad para detenerse, observar lo vivido y agradecer el camino recorrido junto a BTS y Army.
“Se siente inusual recibir tantas felicitaciones de tantas personas y tanto amor, muchas gracias”.
El líder de BTS, conocido como RM, compartió un breve live, en su cuenta oficial de Weverse, con motivo de su cumpleaños, donde además habló de su vida cotidiana tras regresar a Corea, en medio de una gira mundial por 23 países, que culminará en marzo de 2027.
“Mi vida simplemente está pasando. No tengo muchos planes para mi cumpleaños”, comentó RM quien contó que al día siguiente planeaba acudir a casa de su madre para comer sopa de algas, una tradición de cumpleaños en Corea que ella quería preparar para él.
También reveló que recientemente ha encontrado un inesperado pasatiempo: conducir.
Durante muchos años decía que le aterraba la idea de estar al volante, miedo que ya superó y a principios de este año obtuvo su licencia de conducir.
“Creo que conducir es mi nuevo pasatiempo. No me lo esperaba, pero realmente disfruto conducir, he mejorado mucho, voy a conducir con cuidado”, dijo ante millones de armys que se conectaron simultáneamente.
Los museos de arte también han formado parte de estos días de descanso, inclinación artística tendrá próximamente otro espacio de expresión con su participación en una exhibición en el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), proyecto para el que trabajó durante dos años, incluso antes de enlistarse en el servicio militar.
“Si tienen tiempo, por favor visítenla. Espero que les guste”, pidió a sus seguidores.
Entre sus planes más importantes está volver a componer. Después de un periodo de presentaciones, giras y descanso, Namjoon aseguró que siente que ha llegado el momento de regresar al estudio.
“Ya estoy por comenzar a componer música de nuevo; no sé con certeza por dónde empezaré, pero siento que ya es el momento”, compartió.
Reflexionó sobre la manera en que sus experiencias personales se han convertido a lo largo de los años en materia para su música.
Su deseo, añadió, es continuar viviendo de esa manera: sentir las cosas cotidianas, experimentar el amor, transformar sus experiencias en música y compartirlas con el público sobre el escenario.
La mitad de su vida junto a BTS
RM también hizo una reflexión sobre el tiempo. A sus 32 años, recordó que ingresó a la agencia cuando tenía 16, por lo que ha pasado la mitad de su vida vinculado a BTS.
“En este tiempo he madurado y me he vuelto adulto; algunas personas se fueron, otras se quedaron y otras regresaron”, expresó.
Esa mirada hacia el pasado también estuvo presente al hablar de la reciente experiencia de estar de gira junto a los demás integrantes de BTS. Recordó que pudieron comer juntos, conversar y compartir momentos fuera del escenario, mientras constataban cuánto han cambiado y crecido con los años.
“Es una fortuna inmensa que, con tantos años de trayectoria, sigamos haciendo giras juntos”, afirmó.
Para su yo más joven, dijo que solamente tendría un consejo: “Lo que tenga que pasar, pasará a su debido tiempo”.
El festejo
Namjoon contó que el día anterior había tenido una pequeña celebración con amigos, quienes le prepararon un pastel de Hello Kitty. Sin embargo, una parte importante de su cumpleaños estuvo dedicada a agradecer los proyectos que Army preparó para él.
“He visto todos los proyectos que Army ha preparado para mi cumpleaños y realmente estoy muy agradecido”, señaló.
Después de años de escenarios y giras, dijo sentirse feliz simplemente de estar nuevamente en Corea y poder reencontrarse con su círculo cercano.
“Estoy yendo por ahí encontrándome con mis amigos y familia y estoy realmente feliz”, compartió.
Pero sus planes no se limitan a Corea. Namjoon aseguró que mantiene la ilusión de reencontrarse con sus seguidores “en cada continente y en todos los rincones”.
“Me hace muy feliz poder envejecer junto a ustedes”, dijo antes de despedirse.