$!RM celebra sus 32 años entre museos, familia y el regreso a la música

Cumplir 32 años es para Kim Namjoon una oportunidad para detenerse, observar lo vivido y agradecer el camino recorrido junto a BTS y Army.

“Se siente inusual recibir tantas felicitaciones de tantas personas y tanto amor, muchas gracias”.

El líder de BTS, conocido como RM, compartió un breve live, en su cuenta oficial de Weverse, con motivo de su cumpleaños, donde además habló de su vida cotidiana tras regresar a Corea, en medio de una gira mundial por 23 países, que culminará en marzo de 2027.

“Mi vida simplemente está pasando. No tengo muchos planes para mi cumpleaños”, comentó RM quien contó que al día siguiente planeaba acudir a casa de su madre para comer sopa de algas, una tradición de cumpleaños en Corea que ella quería preparar para él.

También reveló que recientemente ha encontrado un inesperado pasatiempo: conducir.

Durante muchos años decía que le aterraba la idea de estar al volante, miedo que ya superó y a principios de este año obtuvo su licencia de conducir.

“Creo que conducir es mi nuevo pasatiempo. No me lo esperaba, pero realmente disfruto conducir, he mejorado mucho, voy a conducir con cuidado”, dijo ante millones de armys que se conectaron simultáneamente.

Los museos de arte también han formado parte de estos días de descanso, inclinación artística tendrá próximamente otro espacio de expresión con su participación en una exhibición en el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), proyecto para el que trabajó durante dos años, incluso antes de enlistarse en el servicio militar.

“Si tienen tiempo, por favor visítenla. Espero que les guste”, pidió a sus seguidores.

Entre sus planes más importantes está volver a componer. Después de un periodo de presentaciones, giras y descanso, Namjoon aseguró que siente que ha llegado el momento de regresar al estudio.

“Ya estoy por comenzar a componer música de nuevo; no sé con certeza por dónde empezaré, pero siento que ya es el momento”, compartió.

Reflexionó sobre la manera en que sus experiencias personales se han convertido a lo largo de los años en materia para su música.

Su deseo, añadió, es continuar viviendo de esa manera: sentir las cosas cotidianas, experimentar el amor, transformar sus experiencias en música y compartirlas con el público sobre el escenario.

La mitad de su vida junto a BTS