Hasta ahora, el rapero había estado preparando a ARMY para el lanzamiento de su photobook Me, Myself, and RM: Entirety .

En cuanto a otros proyectos individuales relacionados con el grupo, Jungkook colaboró en Left and Right de Charlie Puth, J-Hope lanzó su primer álbum en solitario Jack in the Box, mientras que Jin, Jimin, V y Jungkook aparecieron junto a Snoop Dogg en el tema Bad Decisions de Benny Blanco a principios del mes de agosto.