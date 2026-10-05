RM de BTS se encuentra con el universo de Botero en Bogotá

En medio de su paso por Bogotá, Kim Namjoon, RM de BTS, hizo una pausa entre sus actividades para acercarse al arte colombiano y visitar el Museo Botero, donde encontró algunas de las obras de Fernando Botero que forman parte de la colección del recinto.

El artista surcoreano compartió en sus historias de Instagram imágenes de dos obras de Botero, ambas protagonizadas por caballos y representativas de la manera en que el creador colombiano exploró el volumen, las formas amplificadas y la presencia monumental.

La primera imagen corresponde a “Caballo”, de 1996, una escultura que el museo registra como parte de su colección. La pieza, de 52 centímetros de alto y 27.5 centímetros de ancho, de acuerdo con información del museo, pertenece al periodo en que Botero tenía plenamente consolidado su lenguaje escultórico basado en formas robustas y volúmenes generosos.

Es precisamente esa obra la que aparece en la historia compartida por Namjoon: un caballo blanco, de apariencia serena, con el cuerpo llevado a proporciones voluminosas. La figura parece ocupar el espacio con una fuerza particular, aun cuando se trata de una escultura de formato relativamente pequeño.

La segunda obra que compartió en sus historias de Instagram es “Caballo”, de 1998, una pintura al óleo sobre tela de gran formato, de 2 metros de alto por 1.60 metros de ancho, que también pertenece al Museo Botero. El registro de la Colección de Arte del Banco de la República confirma tanto su autoría como la técnica, fecha de creación y ubicación actual.

Los dos caballos permiten acercarse a una de las características más reconocibles de la obra de Botero: el tratamiento del volumen. Lejos de buscar una representación naturalista, el artista colombiano desarrolló figuras de proporciones deliberadamente amplificadas, convirtiendo el volumen en un elemento central de su lenguaje plástico.

La propia Red Cultural del Banco de la República señala que las 123 obras de Botero que integran el museo corresponden principalmente al periodo comprendido entre los años setenta y finales de los noventa, etapa en la que su estilo volumétrico y monumental ya se encontraba consolidado. La colección incluye pintura, dibujo y esculturas en bronce y mármol.

integrante de BTS ha mostrado públicamente interés por las artes visuales y, durante su estancia en Bogotá con motivo de la gira BTS World Tour ‘ARIRANG’, la propia Red Cultural del Banco de la República señaló al Museo Botero como uno de los espacios culturales de interés para los seguidores del grupo.

El Museo Botero, ubicado en La Candelaria, reúne 208 obras: 123 realizadas por Botero y 85 pertenecientes a artistas internacionales. La colección llegó a Bogotá como parte de la donación que el artista realizó al Banco de la República en 2000.

Y entre conciertos y recorridos por Bogotá, Namjoon dejó en sus historias un pequeño registro de su encuentro con uno de los artistas colombianos más reconocidos internacionalmente.