RM lleva su mirada de coleccionista al Museo de Arte Moderno de San Francisco

Para Kim Namjoon coleccionar arte ha sido también una forma de entenderse a sí mismo y esa mirada busca encontrar la de otros espectadores en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, donde el líder de la banda surcoreana BTS debuta como cocurador con una exposición construida a partir de obras de su colección.

Sin música, ni coreografías, ni escenario con siete micrófonos, RM, su nombre artístico, trae esta vez pinturas, esculturas y décadas de historia del arte coreano que ha reunido a lo largo de ocho años.

“Cuando empecé a visitar museos hace ocho años, cuando comencé a observar el arte, por supuesto que nunca imaginé que llegaría un día como este”, compartió Namjoon, al reconocer que se sentía nervioso ante una experiencia así.

Su participación en el proyecto comenzó hace dos años, mientras cumplía con su servicio militar en Corea del Sur, cuando recibió la propuesta del SFMOMA. La aceptó con la idea de vivir una experiencia que pudiera servirle también como preparación para el sueño de crear algún día un espacio propio relacionado con el arte, dijo.

Lo que comenzó con cierta inocencia, reconoció, terminó convirtiéndose en un proceso mucho más complejo: seleccionar las piezas, decidir su disposición y trabajar durante meses en las etiquetas que acompañan las obras.

“Acabo de ponerle nombre a una de las secciones. No sé si me gusta; esa es mi sensación sincera. Asimismo, siempre pongo a prueba mis propios límites: a veces me siento increíblemente orgulloso de mí mismo y, otras, increíblemente avergonzado; es un vaivén constante”, confesó.

Para RM, una colección puede revelar aspectos profundos de quien la construye, pues detrás de cada pieza hay tiempo, dinero, esfuerzo y decisiones personales. Por ello, presentar sus obras al público significó, en cierta manera, exponerse también a sí mismo.

“Me di cuenta de que, en realidad, no puedo ser más que yo mismo. Así que había dos preguntas que me importaban especialmente: una era qué me conmovía de verdad, y la otra pensando en el año 2026 era si este artista y esta obra aún tenían algo que decirnos en una época en la que todo se consume tan rápido.

Una mirada fuera del mundo del arte

El integrante de BTS también habló de las dudas que acompañaron su incursión en la curaduría. No tiene formación académica como historiador del arte ni se considera un comisario profesional, pero precisamente esa distancia respecto al mundo institucional le permitió abordar la exposición desde una perspectiva distinta.