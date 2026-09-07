Rob Reiner gana Emmy póstumo por ‘The Bear’

Rob Reiner recibió un premio Emmy póstumo el domingo como mejor actor invitado en comedia por “The Bear”, casi nueve meses después de su homicidio. Su hijo enfrenta acusaciones por la muerte de Reiner y su esposa en Los Ángeles.

El galardón fue entregado por la Academia de la Televisión en una de sus tres galas, enfocada en categorías técnicas y de artes creativas. Reiner se destacó en una categoría con otros cinco nominados.

Rob Reiner, un actor, director y productor de Hollywood, fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer Reiner en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025. Un jurado investigador del condado de Los Ángeles acusó el 12 de agosto al hijo del director, Nick Reiner, de homicidio por la muerte de sus padres.

”Wendi McLendon-Cove, presentadora de la ceremonia, aceptó el premio Emmy en nombre de Reiner ante una ovación de pie del público que duró un minuto”, señaló la Academia de la Televisión.

La victoria de Reiner establece un récord de 48 años transcurridos entre dos triunfos en los premios Emmy. Reiner no ganaba la estatuilla desde 1978, cuando la obtuvo por segundo año consecutivo como mejor actor de reparto en una serie de comedia por “All in the Family”.

Este es el primer premio Emmy póstumo que se concede a una actuación desde que Raúl Julia lo obtuvo por la miniserie “The Burning Season” en 1995.

Reiner se impuso en esta categoría a Michael J. Fox y Brett Goldstein, ambos por “Shrinking”; Hamish Linklater, por “Widow’s Bay”; Christopher McDonald, por “Hacks”, y Connor Storrie, por “Saturday Night Live”.

La Academia de la Televisión, que concede los premios Emmy, entrega estos reconocimientos en tres galas distintas. El 14 de septiembre efectuará la gala principal, en la que otorgará las estatuillas a las llamadas categorías PrimeTime. La serie “The Pitt” lidera, con 26 nominaciones, los premios Emmy de este año.