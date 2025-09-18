Roban música inédita a Beyoncé, están en riesgo sus próximos lanzamientos

La policía de Atlanta detalló que ninguna de las pertenencias de la artista que se encontraban en el automóvil ha sido recuperada, señala vanguardia.com

Este miércoles, la cadena ABC News informó que el presunto responsable fue identificado como Kelvin Evans, acusado de allanamiento de vehículo con intención de cometer robo y de violación de libertad condicional.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a un sospechoso por el robo de discos de Beyoncé con canciones inéditas y otros documentos relacionados con su gira Cowboy Carter , ocurrido en julio de este año.

Según el reporte policial, el 8 de julio recibieron un aviso en el Krog Street Market. Al llegar, encontraron que una camioneta Jeep Wagoneer, rentada por el equipo de la cantante, había sido forzada durante una breve parada en el centro gastronómico.

El incidente afectó directamente al coreógrafo Christopher Grant y al bailarín Diandre Blue, integrantes del equipo de la artista. Ambos explicaron que estacionaron el vehículo para comer algo y, al regresar, encontraron el cristal roto y descubrieron el robo de dos maletas.

De acuerdo con su declaración, en el equipaje sustraído se encontraba material clave para la gira: discos duros con música inédita, aparatos electrónicos, listas de canciones y grabaciones de los espectáculos.

Las autoridades iniciaron la búsqueda de computadoras y AirPods, lo que permitió localizar parte del equipo y obtener dos huellas dactilares. Además, las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del robo.

El suceso ocurrió un día antes de los conciertos en Atlanta, pero no afectó las presentaciones programadas. Las cuatro fechas en el Mercedes-Benz Stadium, los días 10, 12, 13 y 14 de julio, se llevaron a cabo con éxito. Beyoncé agotó todas las entradas apenas una hora después de que salieran a la venta en abril.