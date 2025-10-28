Roban otra vez en casa de Susana Zabaleta, mientras estaba de viaje

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Susana Zabaleta compartió a su millón de seguidores que fue víctima de robo a su casa en la Ciudad de México mientras se encontraba de vacaciones junto a su novio, Ricardo Pérez.

En un video publicado en Instagram, la actriz anunció que, después de recibir un mensaje sospechoso, se puso en comunicación con el personal doméstico de su casa y descubrió que un grupo de delincuentes entraron a ella después de extorsionar a su empleada vía telefónica. Según informó, la también cantante, los criminales se llevaron objetos de valor.

Susana ya ha sido víctima de crímenes relacionados a robos en ocasiones anteriores, pero sigue siendo un momento difícil para ella. “No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, parece que uno nunca acaba de pagar”, dijo en su video.