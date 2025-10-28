Roban otra vez en casa de Susana Zabaleta, mientras estaba de viaje

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Susana Zabaleta compartió a su millón de seguidores que fue víctima de robo a su casa en la Ciudad de México mientras se encontraba de vacaciones junto a su novio, Ricardo Pérez.
En un video publicado en Instagram, la actriz anunció que, después de recibir un mensaje sospechoso, se puso en comunicación con el personal doméstico de su casa y descubrió que un grupo de delincuentes entraron a ella después de extorsionar a su empleada vía telefónica. Según informó, la también cantante, los criminales se llevaron objetos de valor.
Susana ya ha sido víctima de crímenes relacionados a robos en ocasiones anteriores, pero sigue siendo un momento difícil para ella. “No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, parece que uno nunca acaba de pagar”, dijo en su video.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Susana Zabaleta (@susanazabaleta)
Una publicación compartida por Susana Zabaleta (@susanazabaleta)
La cantante afirma que México ya no es seguro, pues es imposible de creer que este hecho haya sucedido. El atraco ocurrió el día domingo 26 y la actriz se enteró por un mensaje de texto ‘muy raro’ que recibió hace unas horas, situación por la que llamó a su casa y se enteró de los hechos, detalló quien.com
Aunque la actriz explicó que su empleada fue extorsionada, no dio detalles del modus operandi ni de los objetos robados. La actriz tiene por tradición tomar vacaciones cada mes de octubre.
El año pasado presumió su viaje a Japón en compañía de su novio Ricardo Pérez, con quien ha hecho sus maletas en varias ocasiones desde que empezaron su relación. La pareja ha sido vista en destinos nacionales como La Paz y Coahuila, disfrutando el uno del otro en cada oportunidad que tienen.
A pesar del difícil momento para ella, la compañía de Ricardo fue de gran apoyo.