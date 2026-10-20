Roban USB a Fuerza Regida con material de su próximo disco

A pesar de lo ocurrido, el cantante hizo un llamado público a los responsables para llegar a un acuerdo y recuperar los archivos a cambio de un incentivo económico, descartando por el momento la vía judicial, señala elimparcial.com

De acuerdo con un reporte a partir de las declaraciones de Jesús Ortiz Paz, vocalista de la banda, el robo afecta directamente la estrategia visual del álbum.

El incidente involucra la pérdida de dispositivos de almacenamiento que guardaban grabaciones en vivo y contenido exclusivo preparado para sus seguidores.

La agrupación de música regional mexicana Fuerza Regida denunció a través de sus canales oficiales el robo de material audiovisual clave para el lanzamiento de su próximo proyecto discográfico.

El vocalista de la agrupación, conocido popularmente como JOP, detalló el tipo de material que se encontraba dentro de los dispositivos robados:

Archivos perdidos: Se trata de varias tarjetas de memoria que contenían al menos 22 videos de presentaciones musicales en vivo y material gráfico complementario.

Audios a salvo: El intérprete aclaró que la música del álbum se encuentra protegida, debido a que la producción cuenta con respaldos digitales de las canciones.

Aviso de la producción: El cantante relató que fue el director del proyecto quien le notificó sobre la pérdida de los equipos. “Grabamos un disco en vivo para ustedes que va a salir en las próximas semanas. Hoy me marca mi director y me dice que robaron las memorias donde vienen los videos”, explicó en redes sociales.

En lugar de iniciar un procedimiento legal inmediato, la agrupación optó por ofrecer un trato directo a quienes tengan los dispositivos en su poder:

Intercambio sin cargos: La banda ofreció a los responsables quedarse con los equipos electrónicos robados a cambio de devolver únicamente las tarjetas de almacenamiento. “Si las tienen, por favor devuélvanlas, quédense con la computadora, quédense la cámara, se pueden quedar todo eso, nomás devuélvannos nuestras memorias”, manifestó el vocalista.

Evidencia en su poder: El cantante reveló que cuentan con imágenes de las personas involucradas en el hecho: “Tenemos fotos y videos de quien robó, no queremos soltar eso, queremos hacer un trato”, añadió.

Recompensa para los fans: La agrupación puso a disposición pública los contactos de dos colaboradores y prometió un incentivo para quien aporte información certera.

“Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos. Les vamos a tener un regalo, un dinero o como le quieran llamar, si entregan esas cosas”, publicó el grupo.

Hasta el momento, la agrupación no ha precisado el lugar ni las circunstancias exactas en las que ocurrió la sustracción de las herramientas de trabajo.

Plazos de lanzamiento: La banda no ha confirmado formalmente si la búsqueda de los videos alterará la fecha de estreno del disco programada para las próximas semanas.

Vías de contacto: La gerencia del grupo mantiene abiertos sus canales de atención para recibir reportes anónimos que permitan recuperar los archivos de video antes de tomar otras medidas.