Robbie Williams anuncia concierto en México con gira ‘Britpop’

Desde su salida de la mítica boy band Take That a mediados de los 90, Robbie Williams no solo demostró que podía sobrevivir como solista, sino que se convirtió en una de las figuras más dominantes de la música global.

El inicio de la preventa, a través de la institución bancaria vinculada a la empresa, se realizará el lunes 2 de marzo, mientras que la venta general se llevará a cabo a partir del 3 de marzo con horarios todavía por confirmar.

Robbie Williams tendrá nueva presentación en México, a finales del 2026, Ocesa reveló que el cantante británico se presentará el 7 de octubre en el escenario del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Con una carrera marcada por el carisma, la provocación y una honestidad brutal, el “entertainer” por excelencia ha logrado vender más de 75 millones de discos en todo el mundo.

La carrera de Williams se define por himnos que han trascendido generaciones. Robbie Williams es un cantante y compositor británico que inició su carrera en los años noventa como integrante del grupo Take That. Tras su salida de la banda, comenzó una etapa como solista que lo colocó entre los artistas más exitosos del Reino Unido.

A lo largo de su trayectoria ha colocado 16 álbumes en el número uno en el Reino Unido, posicionándose como el artista con más discos en el primer lugar en ese país

Seis de sus producciones figuran entre los 100 álbumes más vendidos en la historia británica. También suma 18 premios BRIT, más que cualquier otro artista.

Entre sus canciones más conocidas están “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”, temas que forman parte habitual de sus conciertos. Su estilo combina pop, rock y baladas, con una presencia escénica enfocada en la interacción directa con el público.

En enero de 2026 lanzó BRITPOP, su decimotercer álbum de estudio, con el que consiguió su decimosexto número uno en el Reino Unido. El disco incluye sencillos como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”. En esta producción colaboran músicos como Chris Martin, Tony Iommi, Jesse & Joy y Gary Barlow.