Robbie Williams y Netflix preparan serie documental sobre su vida

Netflix encontró un tema importante en los documentales sobre la vida de las estrellas de la música como Demi Lovato o Taylor Swift, quienes a menudo analizan sus peores momentos para mostrar el ‘lado oscuro’ de la fama antes de cerrar contando cómo renacieron de sus cenizas.

En esta ocasión, le tocará a Robbie Williams, quien será el siguiente en sumarse a Netflix para analizar “sin tapujos” su carrera y, si de verdad quiere que sus seguidores lo conozcan más, deberá ser totalmente sincero, pues resulta imposible ignorar sus adicciones y su problemática relación con la fama.

A través de redes sociales han circulado los primeros detalles del proyecto que promete abordar tanto sus altos como sus bajos, sus rupturas profesionales y personales, y sus reencuentros. No hace falta leer entre líneas para darse cuenta de que es una forma elegante de hacer referencia a sus mediáticas relaciones sentimentales con mujeres tan famosas como Geri Horner, su actual matrimonio con Ayda Field, que él mismo ha reconocido que era la única persona capaz de convertirlo en un padre de familia con cuatro hijos, o su decisión de reunirse con sus compañeros de Take That en varias ocasiones desde que abandonó la banda en 1995.