Robert De Niro encabeza protestas ‘No Kings’ en Nueva York contra Donald Trump

En un discurso que ha inundado las redes sociales y medios como Deadline y Vanity Fair , el ganador del Oscar no escatimó en calificativos para describir lo que considera una amenaza para la democracia estadounidense. Su declaración central fue contundente.

Ante una multitud congregada en Nueva York, De Niro participó en las multitudinarias protestas nacionales denominadas “No Kings” (No a los Reyes).

El actor Robert De Niro lanzó un mensaje frontal contra la administración de Donald Trump , vinculando al mandatario con redes de corrupción de élite.

“Es hora de decir no a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump. Ya basta. No más líderes corruptos que se enriquecen a sí mismos y a sus compinches al estilo Epstein. Hay que detener a Trump”.

El actor hizo énfasis en las políticas económicas y sociales del gobierno actual y señaló que el enriquecimiento personal de los allegados al presidente ocurre a costa de la crisis de vivienda, la inflación y los recortes en salud, de acuerdo con elimparcial.com.

De Niro elevó el tono de la crítica al mencionar los vínculos históricos de Trump con el fallecido Jeffrey Epstein, sugiriendo que el mandatario opera bajo una dinámica de favoritismos para sus “amigos de la clase Epstein”.

Las protestas “No Kings” han movilizado a millones de personas en todo Estados Unidos, en busca de denunciar lo que los organizadores califican como una deriva autoritaria y una peligrosa concentración de poder en la Casa Blanca.

Junto a De Niro, otras figuras como Jane Fonda y Bruce Springsteen se han sumado a las manifestaciones, reforzando la histórica brecha entre la industria del entretenimiento de Hollywood y el ala republicana liderada por Trump.