En visita al programa ET Canadá, el ganador del Oscar brindó una entrevista para platicar sobre su nueva película denominada About My Father, donde reveló detalles personales al confesar que recientemente ha nacido otro hijo.

“Acabo de tener un bebé”, respondió la estrella de El Padrino cuando lo presentaron como “papá de seis”, para aclarar que su séptimo hijo ha llegado a su vida.

Los seis hijos de De Niro son: Drena, de 51 años; Raphael de 46; sus hijos gemelos de 27 años Aaron y Julian; Elliot, de 25 años; y Helen, de 11, de su matrimonio con Grace Hightower.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, (a veces) simplemente no tienes otra opción”, dijo a ET Canadá. “Y cualquier padre, creo, diría lo mismo”.

“Uno siempre quiere hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no se puede”, dijo.

La gran incógnita de la noticia de la estrella de Hollywood es que se desconoce el nombre de la madre de su hijo, aunque solo reveló que todavía tiene diferencias con sus hijos, pero como padre busca solventarlas en el momento.

“Estoy bien”, dijo. “Sabes, mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija, ella tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mi hija menor ahora, eso habrá más por venir. Pero, eso es lo que es”, contó.