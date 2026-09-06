Robert Pattinson deslumbra en Venecia con ‘Primetime’

Robert Pattinson cautivó en el Festival de Venecia con la presentación de ‘Primetime’, su nueva película. La cinta, inspirada en un controvertido programa de televisión, ya alcanzó un 94 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes y compite por el León de Oro en la Mostra.

La película, que marca el debut en la ficción del director estadounidense Lance Oppenheim, quien ha sido reconocido por documentales como ‘Some kind of heaven’ de 2020 y ‘Spermworld’ de 2024, se centra en una historia con elementos de terror.

La trama se inspira en el programa de telerealidad estadounidense ‘To Catch a Predator’, popular en los años 2000. Este espacio televisivo, conducido por Chris Hansen, buscaba identificar a presuntos abusadores sexuales utilizando señuelos.

“La idea que me fascinaba era qué ocurre cuando te conviertes en uno de los temas más oscuros del mundo del entretenimiento”, explicó Lance Oppenheim, director de la cinta, durante la rueda de prensa de presentación en la Mostra veneciana.

Pattinson interpreta al presentador que exhibía a hombres que chateaban con niños. El personaje, un “justiciero” televisivo, anhelaba conquistar el horario de máxima audiencia y superar a las series y programas del momento.

Esta ambición lo llevó a perseguir a un “pez gordo” oculto en el anonimato de los chats, sin prever el trágico desenlace que envolvería a su programa.