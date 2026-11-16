Robert Pattinson será el nuevo James Bond

Amazon MGM Studios confirmó a Robert Pattinson como el nuevo James Bond, poniendo fin a años de especulación. El actor británico de 40 años sucederá a Daniel Craig en la icónica franquicia de espionaje cinematográfico, con Denis Villeneuve dirigiendo la próxima entrega.

La película, que marcará la primera producción de la franquicia bajo el control creativo total de Amazon, contará con guion de Steven Knight, reconocido por Peaky Blinders. Pattinson se convierte en el séptimo intérprete oficial de 007 en la historia de la saga.

La confirmación llega después de que Amazon adquiriera los derechos de la saga por mil millones de dólares en 2025. Daniel Craig, cuyo último filme como Bond fue No Time to Die (2021), protagonizó cinco entregas que recaudaron en conjunto 3 mil 500 millones de dólares en taquilla global.

El proceso de selección fue sumamente reservado; Pattinson se enteró de su designación el domingo por la mañana, cuando el propio Villeneuve se lo comunicó.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretar a 007 es el honor de toda una vida”, declaró Robert Pattinson, actor. “No podría estar más entusiasmado con esta asociación y el trabajo que viene con este equipo”.

Denis Villeneuve, director de la próxima película de la franquicia, celebró la elección. “Tiene el alma intemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”, indicó Villeneuve.

La confirmación se realizó de forma teatral el lunes. Las cuentas oficiales de James Bond en X e Instagram borraron todo su contenido previo minutos antes de las 15:00 GMT y comenzaron a publicar en bucle el mensaje “Identity confirmed”.

Posteriormente, el estudio difundió una primera fotografía de Pattinson vestido con el característico esmoquin del personaje, generando gran expectación entre los seguidores de la saga.

Los actores finalistas, entre quienes estuvieron Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult, fueron evaluados en pruebas realizadas a fines de octubre. Estas incluyeron escenas de acción, presencia en cámara y trabajo con diálogos.

Amy Pascal, productora de la franquicia Spider-Man, y David Heyman, productor de Harry Potter, supervisarán la nueva etapa junto a Villeneuve y Knight.

En un comunicado conjunto, destacaron la “valentía como actor, el humor autodespreciativo y la capacidad de reinventarse continuamente” de Pattinson como las cualidades que lo convierten en “el Bond perfecto para nuestros tiempos”.