Robert Pattinson y Harry Styles suenan para James Bond

Robert Pattinson realizó pruebas de cámara en Londres para el papel de James Bond, mientras Harry Styles sostuvo conversaciones iniciales sobre la posibilidad de interpretar al célebre agente secreto. Ambos se suman a la búsqueda del nuevo 007, generando expectación entre los seguidores de la franquicia cinematográfica.

La hasta ahora interminable búsqueda para sustituir a Daniel Craig en el icónico personaje creado por Ian Fleming vuelve a generar expectación entre los fanáticos. La última película protagonizada por Craig fue Sin Tiempo para Morir, estrenada en 2021.

El proceso de selección corresponde a la película número 26 de la franquicia. Esta nueva entrega será dirigida por Denis Villeneuve, cineasta reconocido por su trabajo en la saga Dune y Blade Runner 2049, lo que añade un elemento de interés a la futura producción.

Según reportes de The Hollywood Reporter, Robert Pattinson se sumó a un grupo de candidatos que realizaron pruebas de cámara en Londres durante las últimas semanas de octubre. Estas incluyeron ejercicios de acción, presencia frente a la cámara y lectura de diálogos.

El interés por Pattinson respondería a su experiencia en grandes franquicias cinematográficas, como The Batman, y a su vínculo profesional con Denis Villeneuve, con quien trabajó en Dune: Parte Tres, prevista para diciembre de 2026. Amazon MGM Studios considera su trayectoria en películas de gran presupuesto y distintos géneros como elementos favorables.

Sin embargo, ni el estudio ni el actor han confirmado oficialmente su participación en el proceso de selección. TheWrap también dio a conocer que Nicholas Hoult realizó pruebas para el papel, ampliando el grupo de aspirantes que buscan convertirse en el séptimo actor en encarnar oficialmente al agente secreto.

Por su parte, Variety informó que el cantante y actor británico Harry Styles sostuvo conversaciones con la producción sobre el codiciado papel, a diferencia de Pattinson, sin realizar pruebas de cámara.

Harry Styles, reconocido por su carrera musical, debutó en el cine con Dunkerque (2017) de Christopher Nolan. Posteriormente participó en Eternals (2021) y protagonizó Don’t Worry Darling (2022) y My Policeman (2022). A su favor, Styles cumple con ser una figura británica de fama mundial y tener experiencia frente a la cámara. Su carrera cinematográfica es más breve comparada con la de otros aspirantes.