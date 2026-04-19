Rodaje de ‘Sin senos Sí hay paraíso’ termina en tragedia en Colombia

Una jornada de grabación de la nueva serie Sin senos sí hay paraíso terminó en tragedia, luego de que un violento ataque con arma blanca interrumpiera el rodaje, en Bogotá.

De acuerdo con reportes iniciales difundidos en redes sociales —incluido un video compartido por la cuenta @TuTiaSandra— y retomados por medios locales, el hecho ocurrió en la localidad de Santa Fe, cerca del Parque Nacional Oriental, una zona considerada de alto riesgo.

De acuerdo con el medio colombiano El Tiempo, el ataque inicial ocurrió cuando una de las víctimas se encontraba en las inmediaciones del Instituto Roosevelt.

El agresor lo abordó y lo hirió en el cuello sin mediar palabra, lo que desencadenó la reacción de quienes estaban en el lugar.

El saldo es de tres personas muertas, entre ellas el agresor, y una más herida, que fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Al momento, cuatro personas fueron detenidas en el lugar y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades recaban testimonios, revisan cámaras de seguridad y analizan las pruebas disponibles, de acuerdo con medios.