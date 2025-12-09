$!Romeo Martínez: Su misión es mostrar los atractivos de Mazatlán

“Yo trabajo en un hotel y todos los días conozco gente de todos los Estados, y misión en el día es saber que les ha parecido Mazatlán en su estancia, además de platicarles que es lo que pueden visitar en el puerto, y promover todo lo bonito que tenemos, quieras o no te conviertes en un embajador de puerto, y Mazatlán tiene mucho que ofrecer”, explicó.

El joven es licenciado en administración turística, y trabaja en un hotel, ahora, como candidato a Rey de la Alegría de Carnaval, quiere ampliar el alcance para seguir promoviendo el puerto como lo ha hecho en los últimos años. Desde su trinchera, Romeo se ha preocupado por ser un buen anfitrión con los turistas, y su meta es dejarles un buen sabor de boca, además de promover todas las bondades que Mazatlán tiene.

Romeo Martínez tiene una misión muy clara, lograr que las personas que aún no conocen Mazatlán lo visiten, y aquellos que vienen se lleven una buena experiencia que los haga volver.

Si llegara a coronarse como Rey de la Alegría en febrero del 2026, le gustaría ser un Rey que use su espacio para hacer una promoción masiva y llegar a las personas que aún no conocen Mazatlán, “No sé si haya algún Rey, o candidato, que trabaje en un hotel, pero yo quiero ser ese Rey que promueva el puerto, que la gente no se deje llevar por lo de que dicen, o por los malos comentarios, que venga a ver con sus propios ojos lo bonito que esta Mazatlán, todo lo hay por hacer, y seguir promoviendo este puerto, para quienes aún no lo conozcan se animen a venir”, dijo.

En cuanto a su experiencia como candidato destacó la relación que tenido con sus compañeros de campaña Victor Joel, Guillermo y Javier, quienes más que contrincantes se ven como compañeros en busca de un mismo sueño.

“Hubo mucha conexión desde el momento que nos conocimos los cuatro en Cultura, luego fue el destape, me he sentido muy bien, lo he vivido más como una contienda, siento que estoy con unos amigos de toda la vida”,

Romeo sabe que no hay rival pequeño, es por eso que todos los días se prepara para los cómputos, con rifas, boteos, desayunos, y otras actividades, está buscando conseguir el dinero necesario que lo acerque a la corona.

Dentro de las cualidades que está convencido que lo llevarán a ganar esta contienda destacó “la perseverancia y la paciencia para controlar todas las emociones que se viven dentro, además de saber quien soy me da la seguridad de disfrutar cualquier título que llegue a ganar”.

Es el primer miembro de su familia que busca una corona y un lugar dentro del Cortejo Real del Carnaval, pero es admirador de Francisco Garay, Rey de la Alegría del 2014, a quien describió como una persona “profesional, que ha sabido mantener firme a sus convicciones y cumplir sus sueños”.

A la par de su trabajo en el hotel y candidatura, Romero disfruta de estar tiempo con su familia, viajar y pasar el mayor tiempo que se pueda ejercitándose en el gimnasio.

Nombre: Romeo Antonio Martínez Rivera

Edad: 34 años

Ocupación: Licenciado en administración turística

Pasatiempos: Gym, pasar tiempo en familia y viajar

Padres: Romeo y Alma Yolanda

Hermana: Alma Isabel

Color de Porra: Verde