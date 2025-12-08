Rompe Eduin Caz una pantalla en pleno concierto en Bogotá

Entre risas y sorprendidos por la reacción, Eduin Caz comentó ante el público: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo” y agregó: “De aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá”, expresó.

Fue justamente cuando Eduin Caz se percató que le quedaban pocos segundos al concierto que el cantante tomó una botella y, animado por quienes lo acompañaban, la lanzó contra la pantalla, rompiéndola en pleno concierto.

Como parte del escenario, se coloca una pantalla con un cronómetro que indica a los artistas el tiempo restante para concluir su presentación.

Eduin Caz, vocalista de la popular agrupación musical, protagonizó un momento inesperado durante su concierto el pasado sábado 6 de diciembre en Bogotá, Colombia.

A pesar de la acción impulsiva y debido a las fuertes críticas que recibió el cantante se tomó un momento para disculparse con sus seguidores y reconocer que el gesto fue inesperado: “Gracias Bogotá. Mándenme a dónde deposito lo de la tele, perdón jajaja #LOSAMO”.

El incidente generó comentarios en redes sociales, donde algunos calificaron la acción de “violenta” e “innecesaria”, mientras que otros destacaron la espontaneidad y el humor del momento. No obstante, la mayoría de los fans celebró la actitud cercana de Eduin Caz y su manera de interactuar con el público, mostrando su lado humano y divertido, señala milenio.com

Este episodio se suma a los memorables y polémicos momentos de los conciertos de la agrupación, donde la energía, la conexión con los asistentes y la pasión por la música son protagonistas. Aunque la pantalla quedó dañada, el cantante continuó su presentación, manteniendo a los asistentes animados hasta el final y demostrando por qué su presencia en el escenario es siempre esperada y comentada por los fans.

Además, muchos usuarios compartieron videos del momento en redes sociales, donde rápidamente se viralizó la acción del botellazo. Algunos fanáticos bromearon sobre la “crisis de tiempo” en el escenario, mientras que otros destacaron que la reacción de Eduin Caz refleja la pasión y entrega que pone en cada concierto.

La combinación de humor, energía y espontaneidad hizo que el incidente se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la jornada musical en Bogotá.