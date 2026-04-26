Rompe récord de taquilla ‘Michael’ con 217 millones en cines internacionales

El biopic Michael, sobre la vida del Rey del Pop, rompió récords de recaudación en la taquilla al lograr 217 millones de dólares en mercados internacionales y 97 millones en Estados Unidos durante su primer fin de semana en cartelera, un total mundial de 314 millones de dólares, según datos de Variety.

La cifra convierte al filme en el mayor debut de un biopic en la historia de la industria cinematográfica.

El récord anterior pertenecía a Straight Outta Compton (2015), que había abierto con 60 millones de dólares en el mercado doméstico estadounidense, de acuerdo con infobae.com.

El largometraje además superó ampliamente la apertura de Bohemian Rhapsody (2018), que había comenzado su recorrido en taquilla con 51 millones de dólares antes de acumular 910 millones en todo el mundo al cierre de su carrera comercial.

Así Michael se posiciona como el segundo estreno más taquillero del año en Estados Unidos, solo por detrás de Super Mario Galaxy: la película, la secuela animada de Nintendo que en abril recaudó 131 millones de dólares en su primer fin de semana.

Hasta la fecha, esa producción ha sumado 384 millones de dólares en el mercado doméstico y más de 800 millones a nivel global.

El filme, producido con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares —uno de los más altos en la historia del género biográfico—, fue financiado en conjunto por Lionsgate, Universal Pictures, encargada de la distribución internacional, y el estate de Michael Jackson.

Dirigido por Antoine Fuqua, con John Logan como guionista, contó con el apoyo de numerosos miembros de la familia del artista fallecido en 2009 a los 50 años.

El papel protagónico lo interpretó Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del cantante; Colman Domingo en el papel del patriarca Joe Jackson, quien administró la carrera de sus hijos en los Jackson Five; Nia Long como la matriarca Katherine Jackson; Miles Teller en el rol del abogado y mánager John Branca; Laura Harrier como la productora Suzanne de Passe; y Mike Myers como el ejecutivo de CBS Records Walter Yetnikoff. El personaje del joven Michael es interpretado por Juliano Krue Valdi.