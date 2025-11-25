Rompe récord histórico Maná en Los Ángeles y supera a Bruce Springsteen

El hito confirma la estrecha relación que Maná ha construido con el público angelino desde su primera presentación en 1993 en el Hollywood Palace.

Con dos nuevas presentaciones agotadas en el Kia Forum como parte de la gira Vivir Sin Aire , el grupo mexicano alcanzó 43 shows en arenas angelinas, cifra que ningún otro artista había logrado.

Maná hizo historia este fin de semana en Los Ángeles al convertirse en la banda con más conciertos ofrecidos en arenas de la ciudad, un logro que los coloca por encima de Bruce Springsteen, quien mantuvo durante décadas la marca más alta en este tipo de recintos.

A partir de ahí, la banda inició un camino ascendente que los llevó a romper récord tras récord, incluyendo los 13 conciertos agotados en el entonces Staples Center en 2007, una hazaña sin precedentes para cualquier grupo, sin importar el género musical, señala milenio.com

Su historia con el Kia Forum comenzó en 2016 y se consolidó en 2019 con LA Residencia, la primera residencia en idioma español en una arena de Los Ángeles.

Con los dos shows recientes, Maná suma 31 presentaciones únicamente en el Kia Forum, reforzando su estatus como uno de los actos más convocantes de la ciudad.

El festejo por el nuevo récord incluyó un reconocimiento especial en el backstage del recinto, donde la banda fue recibida por la banda de música de la USC, la banda de Inglewood High School, el LA Clippers Spirit Team y el personal del Forum. Ahí fueron nombrados simbólicamente como los Kings of LA y se develó una instalación permanente para conmemorar su logro.

Superar a Bruce Springsteen, una de las figuras más emblemáticas del rock estadounidense y dueño del récord previo, marca un antes y un después para la banda tapatía, que durante casi cuatro décadas ha construido una de las carreras más sólidas del rock latino.

Su impacto en vivo, su presencia constante en escenarios internacionales y su conexión con la comunidad latina de California convergen hoy en un registro de igualar.

La gira Vivir Sin Aire continuará durante 2026 con fechas en ciudades como Brooklyn, Miami, Philadelphia, Atlanta, Orlando y Greensboro, reafirmando que, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, MANÁ mantiene un poder de convocatoria que sigue rompiendo marcas.