Rompe récord Shakira con su tema ‘Dai Dai’, en el Billboard Global

Este listado mide el consumo musical en más de 200 países, excluyendo Estados Unidos, y es uno de los principales indicadores para conocer qué canciones dominan a nivel internacional. El logro confirma el impacto que ha tenido el tema desde su estreno como himno oficial de la 2026 FIFA World Cup.

Shakira volvió a ser tema de conversación a nivel mundial, ahora por un logro histórico dentro de la música y el futbol. Su tema Dai Dai , interpretado junto a Burna Boy, se convirtió en la primera canción oficial de una Copa Mundial de la FIFA en alcanzar el número 1 del ranking Billboard Global Excl. U.S.

El alcance de “Dai Dai” responde a una combinación de factores: el peso internacional de Shakira, la presencia de Burna Boy y el contexto del Mundial, uno de los eventos deportivos con mayor audiencia del planeta, detalla elimparcial.com

Además de liderar Billboard, la canción mantiene cifras destacadas en plataformas digitales. Hasta ahora acumula más de 278 millones de visualizaciones en YouTube y registra más de 93 millones de reproducciones en Spotify. También alcanzó el primer lugar en iTunes a nivel global y logró posicionarse dentro del Top Global de Spotify.

Desde su lanzamiento, la canción logró conectar con audiencias de distintos países gracias a una propuesta centrada en ritmo, energía y un coro diseñado para ser coreado en estadios. Esto permitió que el tema trascendiera el torneo y se integrara rápidamente a playlists globales.

Su presencia constante en rankings internacionales también demuestra que el interés por la canción no se limita al evento deportivo, sino que se ha convertido en un fenómeno musical por sí mismo.

Dai Dai fue presentada oficialmente durante la ceremonia inaugural del Mundial, celebrada el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Durante el espectáculo, Shakira interpretó el tema junto a Burna Boy frente a miles de asistentes. La ceremonia también reunió a artistas como Maná, Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules, en una noche que marcó el arranque oficial del torneo.

La presentación rápidamente generó conversación en redes sociales y ayudó a impulsar aún más el alcance del sencillo. En entrevista con The Associated Press, Shakira explicó cuáles considera que son los elementos esenciales para crear una canción mundialista.

La cantante señaló que un tema de esta naturaleza necesita ritmo y energía suficiente para conectar con grandes audiencias. También destacó que debe funcionar como un himno capaz de unir a miles de personas en un mismo momento.

Según sus palabras, una canción del Mundial debe provocar que la gente quiera bailar, cantar en conjunto y sentirse parte de una experiencia colectiva.

La actividad de Shakira dentro del Mundial todavía no termina. La Copa Mundial de la FIFA 2026 concluirá el próximo 19 de julio con un momento sin precedentes: el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final del torneo.

De acuerdo con información compartida por el equipo de la artista, el show será encabezado por Shakira y contará también con la participación de Madonna y BTS.

La relación entre Shakira y la FIFA no es nueva. A lo largo de los años, la cantante ha formado parte de algunos de los momentos musicales más recordados del futbol internacional.

Con Dai Dai, la artista suma un nuevo capítulo a esa historia, ahora con un récord que ninguna canción oficial de un Mundial había conseguido antes: llegar al primer lugar global en Billboard fuera de Estados Unidos.