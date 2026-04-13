Rompe récords de taquilla Super Mario Galaxy: La Película

Sin embargo, mantener el liderazgo no será tarea sencilla. La película deberá enfrentarse a estrenos como “Spider-Man: Brand New Day”, “The Odyssey” de Christopher Nolan, “Toy Story 5” y “Avengers: Doomsday”, que amenazan con destronarla en la segunda mitad del año.

Según proyecciones de expertos, la recaudación seguirá en aumento en las próximas semanas y probablemente se acercará a los mil millones de dólares.

Super Mario Galaxie: La Película se convirtió en el largometraje más taquillero de 2026 hasta la fecha, acumulando la cifra de 629 millones en la taquilla mundial, de acuerdo a Box Mojo Office.

Sin embargo, aún tiene esperanzas, ya que la anterior aventura animada de Universal, “Super Mario Bros. The Movie” (2023), terminó siendo la segunda más taquillera de ese año con mil 300 millones.

El fenómeno no se limita a Norteamérica. “Mario” dominó la taquilla internacional en su segundo fin de semana de estreno, añadiendo 83.5 millones provenientes de 81 territorios. Hasta el momento, la película ha recaudado 320 millones de dólares en el extranjero y 308 millones en Norteamérica.

Tras dos semanas en cartelera la franquicia ha conseguido superar a la película más taquillera del año ‘Project Hail Mary’ (‘Proyecto Salvación’) que acumula 510 millones de recaudación en todo el mundo desde su estreno el 20 de marzo. Este film ocupa se mantiene en el segundo puesto de la película más vista en Norteamérica.

Super Mario Galaxy: La Película es una cinta animada basada en el mundo de Super Mario Bros y funciona como secuela de Super Mario Bros La Película, estrenada en 2023 y que recaudó más de 1.3 mil millones de dólares a nivel mundial.

Tanto la película de 2023 como Super Mario Galaxy son producidas por Chris Meledandri, de Illumination, y Shigeru Miyamoto, de Nintendo.

Super Mario Galaxy: La Película está dirigida por los cineastas Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes regresaron al frente del proyecto, a partir de un guion escrito nuevamente por Matthew Fogel. La música estuvo a cargo de Brian Tyler, que también regresó como compositor.