“Tuve un buen momento / Sí, es momento de hacerlo mío/ Hennessy y la noche / Deambulé en un laberinto. Nunca me detengo/ Nunca me detengo / que se pudran todas tus oposiciones / Por fin soy libre”, dice la canción.

”Mírame ahora aunque duela, ya no me esconderé / Me estoy volviendo loco tratando de mantenerme cuerdo / Levanto mis manos por mi yo del pasado. Me siento perdido / Aún en un laberinto / Pero no tengo tiempo de romper mi alma / Sólo déjame fluir”.