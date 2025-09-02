Rompe Taylor Swift récord histórico en Spotify gracias a ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift ha cimentado su estatus de superestrella global con cada nueva etapa musical y cada movimiento estratégico dentro de la industria.
Con una legión de fans que crece y se renueva constantemente, cada anuncio suyo levanta enormes expectativas. Tras conquistar los escenarios con su histórica gira Eras Tour y reafirmar su independencia al recuperar sus propios masters, Swift está a punto de presentar un nuevo capítulo en su magnífica carrera musical.
La expectación está al máximo, y los ecos de su presencia en redes sociales y medios de comunicación anticipan que lo que se viene será algo más que un álbum, está destinado a convertirse en un fenómeno cultural.
A más de un mes de su estreno oficial, The life of a Showgirl ya se convirtió en el álbum más pre-guardado de la historia de Spotify. Superando el récord que ella misma obtuvo con su álbum The Tortured Poets Department, señala milenio.com
La sorpresa vino desde el podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, donde Taylor revelo su próxima producción. El anuncio fue sincronizado con precisión a las 12:12 de la madrugada, y estuvo acompañado por una campaña visual que incluyo temas cabaret, un estilo visual cautivador que elevaron la anticipación entre los fans.
Este hito es otro indicador del dominio de Swift en el mundo del streaming. Tras ser la artista más escuchada en Spotify en 2024, su nuevo álbum demuestra que si influencia sigue creciendo, alcanzando récord de streaming incluso antes de estar disponible formalmente.
El nuevo álbum de Taylor Swift, titulado The Life of a Showgirl, saldrá el próximo 3 de octubre de 2025. Aunque aún parece un poco larga la espera, parece ser que los fans estas ansiosos para poder escuchar otra obra musical de su artista favorita.