Rompe Taylor Swift récord histórico en Spotify gracias a ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift ha cimentado su estatus de superestrella global con cada nueva etapa musical y cada movimiento estratégico dentro de la industria.

Con una legión de fans que crece y se renueva constantemente, cada anuncio suyo levanta enormes expectativas. Tras conquistar los escenarios con su histórica gira Eras Tour y reafirmar su independencia al recuperar sus propios masters, Swift está a punto de presentar un nuevo capítulo en su magnífica carrera musical.

La expectación está al máximo, y los ecos de su presencia en redes sociales y medios de comunicación anticipan que lo que se viene será algo más que un álbum, está destinado a convertirse en un fenómeno cultural.