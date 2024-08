“Me han convertido en la primera artista solista en presentarse ocho noches en el Wembley en una única gira. Nunca se los podré agradecer lo suficiente”, aseguró la cantante durante un discurso el pasado 20 de agosto, señala elimparcial.com

Para celebrar el acontecimiento, Swift preparó varias sorpresas para los fanáticos, tales como la interpretación de Florida junto con Florence + The Machine, así como el lanzamiento del video musical de I Can Do It With A Broken Heart.