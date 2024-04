También batió el récord de la plataforma de la canción más reproducida en un día con el sencillo principal del álbum, Fortnight, que cuenta con la colaboración de Post Malone y que arrebató este título a la canción Easy on me que Adele lanzó en 2021, señala quien.com

The Tortured Poets Department salió a la venta en la medianoche del 19 de abril y, horas después, la cantante añadió una segunda entrega de 15 canciones extra para convertirlo en una “antología”.

En total, su nuevo trabajo está compuesto por 31 temas inéditos, incluyendo The Manuscript, The Bolter, The Albatross y The Black Dog’ que aparecen en las ediciones en vinilo.