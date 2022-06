$!Rosa Gloria Chagoyán participará en la bioserie de Gloria Trevi

“Lo que se necesite, yo creo que se parezca a la personalidad de Gloria y su capacidad histriónica. Lo que uno ve, ahorita voy a platicar con Carla sobre cómo es que se está haciendo la selección y nos uniremos a ese criterio”, añadió la también cantante e intérprete de otro recordado personaje Juana, la cubana.

Sin embargo, su incorporación a la serie que contará aspectos de la vida y la trayectoria artística de la cantante de Todos me miran no obedece a nada en especial, ni a una historia en común, pues ambas famosas no han podido cruzar palabra ni conocerse.

“Hemos tenido la oportunidad de trabajar algunas veces en los mismos shows, pero nunca se me ha hecho platicar con ella personalmente”, contó Rosa Gloria Chagoyán, quien considera que Gloria Trevi ha tenido “una vida difícil, pero ella es muy fuerte, muy valiente, muy talentosa”.

Pero Rosa Gloria no tendrá una participación como actriz en la mencionada bioserie, sin embargo se encuentra entusiasmada con el proyecto en el que le tocó trabajar indirectamente: “No creo porque en la vida no estuvimos, pero muy contenta de poder venir este día”, remató.

Rosa Gloria Chagoyán sigue activa en su carrera sobre los escenarios, tal es así que esta misma semana se presentará como madrina de “otras nuevas traileras” al norte del país. Así lo compartió la famosa:

“El viernes 3 me presento en Tijuana, en la Feria del transporte, le voy a dar la patadita de la buena suerte a las nuevas operadoras de trailers, o sea mis compañeras traileras que ya están capacitadas pero perfectamente bien”, expresó quien se dijo complacida porque otras mujeres opten por esta opción laboral.

“Yo voy como madrina, muy contenta porque muchas mujeres están queriendo tener este puesto de operadoras de tractocamión”, expresó.