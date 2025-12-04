Rosalía confirma su gira ‘LUX Tour 2026’ en México

El 4 de diciembre de 2025, Rosalía confirmó la gira mediante un video en Spotify, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y adelantando que el tour sería uno de los más ambiciosos de su carrera, con 42 conciertos en 17 países, producido por Live Nation y comenzando el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia.

Tras semanas de expectativa, la artista reveló las fechas y lugares donde se presentará: Arena VFG de Guadalajara, el 15 de agosto, Arena Monterrey, el 19 de agosto y el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, el 24 y 26 de agosto.

La cantante española Rosalía anunció oficialmente que su gira mundial para presentar su cuarto álbum, LUX , llegará a México en agosto de 2026.

LUX, lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records, ha sido grabado con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daniel Bjarnason y explora temas de luz, fe y renacimiento, fusionando composición clásica, pop global e intimidad espiritual; la crítica lo ha recibido con entusiasmo, destacando su originalidad y el riesgo artístico tras el éxito de Motomami (2022), con canciones en 13 idiomas como español, inglés, latín, alemán, ucraniano y árabe.

México ha sido un pilar clave en la trayectoria de Rosalía, con visitas que han marcado hitos en su evolución artística y consolidado su conexión con el público latinoamericano, detalla quien.com

Su primera incursión significativa en el país fue en 2019, cuando se presentó en el Festival Ceremonia en el Foro Pegaso de Toluca, atrayendo a alrededor de 40 mil personas y demostrando su capacidad para fusionar flamenco con sonidos urbanos en un contexto festivalero.

En 2022, como parte de su Motomami World Tour, regresó con tres conciertos en agosto: el 14 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el 17 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 19 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

Estas presentaciones, producidas por Live Nation y Ocesa, agotaron boletos rápidamente, impulsaron las ventas globales de Motomami, que debutó en el número 1 de Spotify Global y en el top 40 de Billboard, y le valieron nominaciones adicionales a los Grammy, reforzando su imagen como innovadora en el pop experimental.

El 2023 trajo dos eventos emblemáticos. Primero, el 2 de abril, cerró el AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario de Ciudad de México, donde se presentó en el escenario principal ante miles de asistentes, atrayendo atención por su setlist que mezclaba flamenco, reguetón y bolero, y consolidando su estatus en festivales regionales justo antes de lanzar sencillos clave post-Motomami.

El lanzamiento de LUX también ha generado controversias. Rosalía fue criticada por supuesta “apropiación cultural” en algunos de sus temas, particularmente por el uso de elementos latinos como ritmos de bulería y referencias en canciones como La Perla, con acusaciones en TikTok de beneficiarse de culturas sin contexto histórico; la artista respondió expresando “amor y respeto” hacia Latinoamérica y figuras como Bad Bunny, enfatizando que su intención es unir influencias.

El LUX Tour 2026 promete ser un hito en la carrera de Rosalía, combinando su nueva propuesta artística con la energía de sus presentaciones en vivo.