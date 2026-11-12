Rosalía, Daddy Yankee y Karol G brillan en los Latin Grammy; la española se lleva Álbum del Año

Rosalía se convirtió en la gran protagonista de la 27 entrega de los Latin Grammy al conquistar dos de las categorías más importantes de la noche: Canción del Año, por “La Perla”, y Álbum del Año, por LUX (Complete Works).

La ceremonia se celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde la española compartió reflectores con Daddy Yankee, homenajeado como Persona del Año, y artistas como Karol G y Juanes, en una gala marcada por actuaciones musicales, reconocimientos y tributos a figuras de la música latina.

Rosalía fue la encargada de abrir los números musicales con “La Perla”, tema que más tarde le daría el Latin Grammy a Canción del Año. La española también se llevó uno de los reconocimientos más importantes de la noche, Álbum del Año, por LUX (Complete Works).

Al recibir el reconocimiento, la cantante dedicó parte de su discurso a Paquita la del Barrio y aseguró que sin ella no habría existido “La Perla”, en reconocimiento a la influencia de la intérprete mexicana en su música.

La ceremonia comenzó con el triunfo de Juanes en la categoría de Mejor Álbum de Rock/Pop por su producción discográfica. El colombiano también subió al escenario para interpretar “Humano”, canción nominada a Canción del Año.

En la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, Xavi obtuvo el gramófono por Dosis, mientras que Fonseca ganó Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya, su undécimo disco de estudio. Aria Vega fue reconocida como Mejor Nuevo Artista.

Karol G también celebró una victoria al recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta. La colombiana, además, encendió el escenario con la interpretación de “Ese hombre es malo”.