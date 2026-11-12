Rosalía, Daddy Yankee y Karol G brillan en los Latin Grammy; la española se lleva Álbum del Año

Rosalía se convirtió en la gran protagonista de la 27 entrega de los Latin Grammy al conquistar dos de las categorías más importantes de la noche: Canción del Año, por “La Perla”, y Álbum del Año, por LUX (Complete Works).
La ceremonia se celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde la española compartió reflectores con Daddy Yankee, homenajeado como Persona del Año, y artistas como Karol G y Juanes, en una gala marcada por actuaciones musicales, reconocimientos y tributos a figuras de la música latina.
Rosalía fue la encargada de abrir los números musicales con “La Perla”, tema que más tarde le daría el Latin Grammy a Canción del Año. La española también se llevó uno de los reconocimientos más importantes de la noche, Álbum del Año, por LUX (Complete Works).
Al recibir el reconocimiento, la cantante dedicó parte de su discurso a Paquita la del Barrio y aseguró que sin ella no habría existido “La Perla”, en reconocimiento a la influencia de la intérprete mexicana en su música.
La ceremonia comenzó con el triunfo de Juanes en la categoría de Mejor Álbum de Rock/Pop por su producción discográfica. El colombiano también subió al escenario para interpretar “Humano”, canción nominada a Canción del Año.
En la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, Xavi obtuvo el gramófono por Dosis, mientras que Fonseca ganó Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya, su undécimo disco de estudio. Aria Vega fue reconocida como Mejor Nuevo Artista.
Karol G también celebró una victoria al recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta. La colombiana, además, encendió el escenario con la interpretación de “Ese hombre es malo”.
Otra de las actuaciones destacadas fue la de Daddy Yankee, quien acompañado por el productor argentino Bizarrap protagonizó un recorrido por algunos de los temas que marcaron su trayectoria. El público coreó éxitos como “Lo que pasó, pasó”, “Rompe” y “Gasolina”.
El puertorriqueño también fue homenajeado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la música. Entre las figuras que le dedicaron palabras estuvo la cantante estadounidense Janet Jackson.
La gala tuvo otros momentos musicales con Silvana Estrada y Mon Laferte, quienes compartieron el escenario; Anitta, quien interpretó “Ternura” y obtuvo el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa, y el cantautor uruguayo Jorge Drexler, quien ofreció una interpretación de “Las Palabras”.
La presencia mexicana tuvo un espacio especial con Guillermo “Memo” Ochoa, quien participó como presentador invitado y dio paso al homenaje a José Alfredo Jiménez.
Como parte del tributo al compositor mexicano, Camila Fernández interpretó “Serpiente de Cascabel” y participó en el segmento dedicado a su legado musical. Al finalizar, expresó: “¡Viva José Alfredo Jiménez y también mi tata!”.
La ceremonia también recordó la aportación de Willie Colón a la música latina con un recorrido musical por algunas de sus composiciones más representativas, entre ellas “Oh, qué será?”, “Usted abusó”, “El Gran Varón” y “La Murga”.
Entre las actuaciones de la noche también estuvieron Anitta, Carín León, quien interpretó “Desde que te tengo”, y Grupo Frontera, que llevó al escenario los temas “Coqueta” y “Ojitos bellos”.
En otro de los momentos importantes de la premiación, el argentino Milo J obtuvo el Latin Grammy a Grabación del Año por “Niño”, mientras la ceremonia cerró con Rosalía como una de las grandes ganadoras de esta edición, al llevarse dos de los reconocimientos principales.