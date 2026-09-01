Rosalía lleva a Sinaloa al escenario al leer mensaje de una fan

Una referencia a la música sinaloense “se coló” en uno de los conciertos de la cantante española Rosalía, luego de ella leyera en voz alta el mensaje de una fan sobre Navolato, Sinaloa.
Durante su presentación, la artista se detuvo a leer un cartel entre el público que decía: “Desde Navolato vengo, Rosalía...”, una adaptación del conocido verso con el que comienza El Sinaloense, uno de los temas más emblemáticos de la música regional mexicana.
Rosalía leyó el mensaje frente al público y agradeció a la fan por haber viajado para verla.
“Gracias por venir desde ahí y a todos los que han viajado”, expresó la intérprete, quien de esta manera protagonizó un breve pero significativo momento de conexión con sus seguidores.
La frase del cartel no pasó desapercibida, especialmente entre los sinaloenses, pues El Sinaloense forma parte del imaginario musical del estado y es una de las canciones más reconocibles de la tradición regional mexicana.
El video con esta anécdota lo publicó Luz Elena, a través de su cuenta de tiktok con un mensaje: “Intentando que Rosalía cante El ‘Sinaloense’”.
Muchos comentarios tuvo la publicación: “No puedo creer que ahora Rosalía conoce de la existencia del poderosísimo Navolato Sinaloa”, “Obvio, Sinaloa no se quedaría atrás de los conciertos de la reina”, “Yo estaba ahí y grité cuando lo leyó! ¡Qué emoción!”.