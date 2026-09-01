Rosalía lleva a Sinaloa al escenario al leer mensaje de una fan

Una referencia a la música sinaloense “se coló” en uno de los conciertos de la cantante española Rosalía, luego de ella leyera en voz alta el mensaje de una fan sobre Navolato, Sinaloa.

Durante su presentación, la artista se detuvo a leer un cartel entre el público que decía: “Desde Navolato vengo, Rosalía...”, una adaptación del conocido verso con el que comienza El Sinaloense, uno de los temas más emblemáticos de la música regional mexicana.

Rosalía leyó el mensaje frente al público y agradeció a la fan por haber viajado para verla.

“Gracias por venir desde ahí y a todos los que han viajado”, expresó la intérprete, quien de esta manera protagonizó un breve pero significativo momento de conexión con sus seguidores.