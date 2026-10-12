Rosalía sorprende en Saturday Night Live con ballet en puntas

Rosalía sorprendió en Saturday Night Live al interpretar una pieza musical con una exigente coreografía de ballet en puntas, culminando su presentación con una inesperada escena bajo la ducha en el programa estadounidense. Su aparición coincidió con el inicio de votaciones para los premios Grammy.

La actuación de la cantante española destacó por la demanda física de la coreografía y la particular combinación de música y danza. Tras el número, la artista protagonizó una escena bajo la ducha, un cierre que contrastó con la precisión de su presentación.

La participación de Rosalía en uno de los programas más reconocidos de la televisión estadounidense representa una oportunidad para mostrar su propuesta artística a una audiencia amplia. Esto incluye a los votantes que aún no estuvieran familiarizados con su trabajo, según la publicación original.

La intérprete apostó por una presentación que combinó baile en puntas y música, mostrando una faceta escénica que requiere preparación y control corporal. Este número fue uno de los momentos destacados de su aparición en el programa.

La escena bajo la ducha llegó después de la coreografía y añadió un contraste a la actuación, que pasó de la exigencia técnica del ballet a un momento más relajado. La participación en el programa coincidió con el inicio de las votaciones para los premios Grammy, previstas para el lunes siguiente.