La cantante española Rosalía y Lisa, integrante del grupo de K-pop BLACKPINK, lanzarán un nuevo tema musical juntasm New Woman.

Esta imagen no solo resalta la estética personal de las cantantes, sino que también ofrece un primer vistazo del estilo visual que puede esperarse de su nueva canción.

Mucho antes del anuncio oficial, los fanáticos de Lisa y Rosalía ya sospechaban una posible colaboración musical. Las especulaciones se intensificaron cuando la española, durante una transmisión en vivo en Instagram, ofreció un adelanto de una canción inédita. Mientras interactuaba con sus seguidores, la cantante española dejó escuchar un fragmento del tema que parecía incluir la voz de Lisa.

Las risas y gritos de emoción compartidos durante la transmisión aumentaron las sospechas de los fans, quienes rápidamente comenzaron a generar teorías.

Paralelo a su colaboración con Rosalía, Lisa anunció el tema “Brand New Dia”, después del éxito rotundo de su regreso en solitario con “Rockstar”. El 6 de agosto de 2024, un póster promocional de la canción, publicado en X (anteriormente Twitter), mostraba la frase “Pulling up fresh face brand new dia”, que muchos interpretaron como una pista sobre la letra de la nueva canción, de acuerdo con infobae.com.

El álbum “LALISA” de Lisa supuso su debut en solitario en 2021. Desde entonces, ha cautivado al público con su estilo y energéticas actuaciones. Asimismo, la rapera tailandesa dará un paso importante en su carrera solista el próximo 28 de septiembre al presentarse en el Global Citizen Festival. Este evento que se celebra cada año en Central Park, Nueva York, Estados Unidos, la tendrá como quinta artista principal junto a Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll y Rauw Alejandro.