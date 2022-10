Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, debutó como actor al interpretar a Dámaso Pérez Prado, El rey del mambo en la película El sueño de ayer, que dirige Emilio Maillé.

El cantante mexicano arribó al Festival Internacional de Cine de Morelia acompañado de la Orquesta Pérez Prado y sus bailarinas al ritmo del mambo para celebrar el estreno del filme.

El vocalista de Café Tacvba debutó como actor en una cinta que rinde homenaje al músico cubano a 32 años de su fallecimiento.

“Emilio me dio toda la libertad, no fue una interpretación como hacer el personaje tal cual, sino, más bien recrearlo desde mi persona, entonces hay mucho de mí, no hay demasiado esfuerzo, simplemente me dejó ser”, dijo el intérprete para unotv.com