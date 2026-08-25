Rumer Willis busca respuestas sobre su salud tras el diagnóstico de su padre

El diagnóstico de demencia frontotemporal de Bruce Willis llevó a su hija Rumer Willis a mirar de cerca su propio historial familiar y buscar información sobre posibles riesgos para su salud.

La actriz, de 38 años, contó a la revista People, en una entrevista publicada el lunes, que recurrió a pruebas genéticas después de que su padre fuera diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.

Entre los estudios que se realizó está una prueba APOE, relacionada con la predisposición a desarrollar Alzheimer.

Rumer reconoció que recibir este tipo de información puede resultar inquietante, especialmente porque en su familia existen antecedentes de distintas enfermedades.

Sin embargo, considera que conocer los resultados también le permite contar con datos que puede compartir con sus médicos y tomar decisiones de manera más informada.

La hija de Bruce Willis y Demi Moore explicó que su interés por cuidar su salud no comenzó únicamente con el diagnóstico de su padre, sino que la enfermedad reforzó su intención de adoptar una actitud preventiva.

La actriz también señaló que su atención está puesta en diferentes aspectos de su bienestar, entre ellos la salud cerebral, intestinal y reproductiva.

Su objetivo, explicó, es realizar pequeños cambios que puedan favorecer su salud a largo plazo.

Además de hablar sobre sus estudios, Rumer se refirió a la situación que vive junto a su padre.

En una colaboración con Function Health, compartió que extraña a Bruce y también a la versión de él que conocía antes de la enfermedad.

Bruce Willis, de 71 años, se retiró de la actuación en 2023 luego de las dificultades que comenzó a presentar a causa de la enfermedad.

La demencia frontotemporal puede afectar diferentes funciones, entre ellas el lenguaje, la conducta y la comunicación.

Aunque las pruebas genéticas pueden ofrecer información sobre determinados factores de riesgo, no significan por sí mismas que una persona vaya a desarrollar una enfermedad.

En el caso del Alzheimer, diversos factores genéticos y no genéticos pueden influir en el riesgo.

Así, mientras Bruce Willis continúa enfrentando los efectos de la enfermedad acompañado por su familia, Rumer decidió convertir parte de esa incertidumbre en información para conocer mejor su salud y mantener una actitud preventiva.