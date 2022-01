Sin embargo, todo cambió cuando fue cuestionada sobre un posible beso entre ambos en aquella salida aunque con humor dijo, “no, no te hagas con el beso, no, no te hagas con el beso, no, el beso todavía no”, dijo entre risas.

Itatí señaló que Héctor es un buen compañero de trabajo, pues ambos compartieron escena en la obra de teatro que finalizó temporada.

“Es un compañero maravilloso, por supuesto que está guapísimo y además (solteros los dos) pues sí, imagínate, qué padre ¿no? Claro que hay admiración ¿cómo no? Por él y por sus padres”.

Un poco más seria, Itatí comentó que prefiere ser reservada con su vida privada, “fíjate que soy una mamá que tiene 3 hijos y no me gusta hablar de mi vida privada en lo absoluto”, indicó.

Sergio Bonilla también respondió ante las cámaras de ‘Sale el Sol sobre estas fotografías y dijo, “pues eran fotos de la obra ¿o qué?”. Pero cuando los reporteros le indicaban que fue en un restaurante, comentó, “no sé de esas fotos, pero ¿qué te puedo decir? Tenemos una buena amistad, nos llevamos muy bien, nada más”.

Y continuó, “ambos somos solteros, sí pero no (hay nada más), nos llevamos muy bien, tenemos una bonita amistad y hay buena química dentro y fuera del escenario, nos la pasamos bien, hacemos en general bastante buen equipo”, concluyó.

Ana María Alvarado, conductora del matutino de Imagen Televisión, dijo, “estaba viendo las fotos y todo y están así como cercanos, pero nada más... yo sé que Itatí tiene otro novio, sé el nombre y todo, pero ahorita se me olvidó, pero está en un cargo público, entonces luego les digo quién... no han salido públicamente, pero ella trae romance desde hace tiempo con alguien de un cargo público”, aseguró.