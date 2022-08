RuPaul’s Drag Race anuncia su llegada a México

La productora World of Wonder anunció a través de redes sociales el inicio del casting para reclutar drag queens para su primera emisión en México, y a la par dio a conocer que Brasil y Alemania también tendrán sus propias versiones.

Aunque hasta ahora no hay fecha para el inicio de la emisión, el registro del casting cerrará el próximo 26 de agosto.

Este exitoso reality de transformistas se puede ver en México a través de Netflix y tiene 14 temporadas regulares y algunas ediciones especiales. Esta será su segunda versión en español, ya que en 2021 lanzó Drag Race España, la cual suma dos temporadas e incluso contó con una jueza mexicana, la cantante Gloria Trevi.

Además de estas 14 temporadas regulares de su emisión original, el reality show tiene franquicias en Reino Unido, Canadá, Tailandia, Holanda, Francia, Italia y los países que conforman Oceanía, así como diferentes formatos del concurso como All Stars y UK vs The World.

En el programa, las drag queens tienen que enfrentar retos de maquillaje, crear su propio vestuario, bailar, actuar, hacer rutinas de comedia y otras dinámicas, a fin de que demuestren que poseen carisma, autenticidad, audacia y talento.

La emisión suma hasta ahora 24 Emmys, los premios a la televisión en Estados Unidos, incluidos Mejor Reality y Mejor Conductor para RuPaul, el creador del programa.

En Estados Unidos, el impacto del programa ha sido tal que han aparecido políticos en el programa y jueces invitados como Nancy Pelosi, Lady Gaga, Cameron Diaz, Naomi Campbell, la banda Blondie y una larga lista de artistas.

En México, lo más parecido a este formato es La Más Draga, un programa que se transmite por YouTube y ha llegado a cuatro temporadas, con una quinta en puerta.





Casting

El casting para encontrar a las mejores drag queens de México cierra este 26 de agosto.