Russell Crowe vuelve al cine histórico para enfrentar a Roma a sus 62 años

Russell Crowe, a sus 62 años, regresa al cine histórico para protagonizar “The Last Druid”, donde interpreta a un druida celta que defiende a su familia del Imperio romano. La filmación concluyó en España.
El actor australiano se prepara para un rol que lo enfrenta nuevamente a las fuerzas de Roma, recordando su éxito en “Gladiator”. Para este papel, recuperó su condición física con el apoyo del luchador de WWE Drew McIntyre.
Esta nueva producción sitúa a Crowe en un escenario de confrontación con el Imperio romano, un tema que resuena con su aclamada interpretación en la película “Gladiator” del año 2000, por la cual obtuvo un Óscar. El proyecto marca su regreso a historias de época.
El actor compartió en redes sociales que mantuvo disciplina durante el proceso de preparación y que los avances físicos fueron un trabajo gradual, según información de Espinof. También indicó que las jornadas de filmación bajo el sol español fueron una motivación adicional.
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La película presenta a Crowe como un anciano celta que vive con su familia en una fortaleza druida aislada. La tranquilidad se interrumpe cuando un emperador descubre su paradero y envía soldados para invadir el lugar. Ante la amenaza, el protagonista toma las armas para defender a los suyos.
La colaboración con Drew McIntyre fue parte de la preparación física de Crowe, aunque no se detallaron las rutinas específicas ni cuánto cambió su peso. La preparación para esta película contrasta con el cambio corporal que Crowe realizó para interpretar a Hermann Göring en Nüremberg, donde alcanzó los 126 kilos.
Las transformaciones físicas forman parte de las exigencias que acompañan determinados papeles cinematográficos. En este caso, la preparación de Crowe responde a las necesidades del personaje celta que interpreta.
El regreso del actor a una historia de época ocurre después de su no participación en “Gladiator II”, secuela protagonizada por Paul Mescal. “The Last Druid” presenta una historia y un personaje distintos.
La película está dirigida por William Eubank, conocido por “Underwater”. El reparto incluye a Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Daniel Zovatto y el actor español Pablo Derqui. El estreno de “The Last Druid” está previsto para mediados de 2027.