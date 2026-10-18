Russell Crowe vuelve al cine histórico para enfrentar a Roma a sus 62 años

Russell Crowe, a sus 62 años, regresa al cine histórico para protagonizar “The Last Druid”, donde interpreta a un druida celta que defiende a su familia del Imperio romano. La filmación concluyó en España.

El actor australiano se prepara para un rol que lo enfrenta nuevamente a las fuerzas de Roma, recordando su éxito en “Gladiator”. Para este papel, recuperó su condición física con el apoyo del luchador de WWE Drew McIntyre.

Esta nueva producción sitúa a Crowe en un escenario de confrontación con el Imperio romano, un tema que resuena con su aclamada interpretación en la película “Gladiator” del año 2000, por la cual obtuvo un Óscar. El proyecto marca su regreso a historias de época.

El actor compartió en redes sociales que mantuvo disciplina durante el proceso de preparación y que los avances físicos fueron un trabajo gradual, según información de Espinof. También indicó que las jornadas de filmación bajo el sol español fueron una motivación adicional.