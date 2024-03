El actor canadiense Ryan Gosling, nominado a Mejor Actor de Reparto por la exitosa película Barbie, interpretará la canción original de la cinta I’m Just Ken, en la edición 96 de los premios Oscar.

De acuerdo con Variety, el actor se prepara para volver a encarnar a su aclamado personaje de Ken en el escenario aunque la emblemática canción está nominada en la categoría de Mejor Canción Original únicamente con el crédito de los guionistas Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Gosling decidió aceptar el desafío de interpretarla en vivo ante el público, aunque anteriormente había declarado que era un poco arriesgado que lo hiciera.

Mark Ronson, quien colaboró en la banda sonora de Barbie junto a la guionista y directora Greta Gerwig, compartió su asombro ante el giro que tomó la canción I’m Just Ken.

Originalmente, el equipo no había previsto que Gosling cantaría en la película, y el tema solo iba a estar destinado para los créditos, en una analogía con el clásico segundo lugar del personaje, publicó infobae.com.

Entre las demás canciones originales nominadas y que serán interpretadas durante la emblemática noche de premiación se encuentran The Fire Inside de Flamin’ Hot, interpretada por Becky G; It Never Went Away de American Symphony, en voz de Jon Batiste; Wahzhazhe (A Song For My People) de Killers of the Flower Moon, por Scott George and the Osage Singers; y What Was I Made For? de Barbie, a cargo de Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell.

Gosling pasó de estar a punto de rechazar interpretar a Ken en la película Barbie a volver a brillar en Hollywood con otra nominación al Oscar.

En una reciente entrevista con Variety, el artista confesó que, contra todo pronóstico, Ken resultó en “el papel más difícil que he tenido que hacer”.

“En cierto modo, todo lo que he hecho me ha llevado a ello. Y no puedo creer que esté diciendo esto”, admitió con pudor. “Había momentos cuando lo hacía en los que pensaba: ‘No he sentido que haya trabajado tanto desde Triste San Valentín’”, detalló Ryan.