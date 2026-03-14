Ryan Gosling presenta en México su nueva película

El actor canadiense Ryan Gosling visitó la Ciudad de México para presentar la película Project Hail Mary, una producción de ciencia ficción en la que interpreta a un astronauta que viaja al espacio con la misión de salvar a la humanidad.

En el planetario del Papalote Museo del Niño, el actor estuvo acompañado por los directores del filme, Phil Lord y Christopher Miller, quienes explicaron algunos detalles del proyecto cinematográfico.

El actor explicó que la historia busca transmitir un mensaje positivo sobre el futuro, especialmente para las nuevas generaciones y él quería crear algo para sus hijas, de acuerdo con tabascohoy.com.

“Quería crear algo para mis hijas y para su generación: el futuro no es algo que debamos temer, sino algo por descubrir”, expresó.

El actor comentó que gran parte del rodaje se realizó en condiciones de aislamiento, una experiencia que le recordó el contexto global durante la pandemia de Covid-19. Durante ese proceso, contó con el apoyo del marionetista James Ortiz, quien dio voz al personaje de Rocky y lo acompañó durante varias escenas del filme.

Como parte de la visita, el Papalote Museo del Niño entregó al actor una estrella certificada en reconocimiento a su interés por promover entre niñas y niños el entusiasmo por el universo y la exploración espacial.