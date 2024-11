‘Sabes lo que pasa’ el nuevo tema que lanzan Río Roma y Carlos Rivera

Luego de arrancar suspiros su colaboración de 2017 Todavía no te olvido, los hermanos de Río Roma vuelven a convocar a Carlos Rivera para otro tema corta venas titulado Sabes Lo que pasa.

¿Cómo le explicas al corazón que algunas cosas no son para siempre? Así de intensamente emotiva se pone la letra de Sabes lo que pasa, una nueva canción de los hermanos Raúl y José Luis Roma, que los reencontró con su colega y amigo Carlos Rivera para abrir un club para el desamor.

“Me encantó. Me parece que hoy más que nunca le pasa a mucha gente. Sale, conoce a alguien, pero no se involucra tanto con la emoción. Pero ¿qué pasa si ese día que ibas a pasarla bien y resulta que ese día el corazón no lo dejaste en casa? ¿Y qué pasa cuando te enamoras cuando no debías? De eso habla la canción”, señala Carlos Rivera.

Sabes lo que pasa, como aseguraron los también compositores de la canción José Luis Roma y Carlos Rivera, nació como un tema de amor, pero en el desarrollo se fue convirtiendo en un tema cada vez más llegador desde el lado de la decepción.

“Cuando se trata de desamor se siente más. Nos lleva a reunirnos con los amigos y cantar para superar esos momentos difíciles. Escribimos esta canción con mucho cariño, con mucha pasión para que la canten. Para que la sufran bonito y sea parte de esta historia que, de una u otra manera, nos ha pasado”, dijo José Luis Roma.