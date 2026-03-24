$!‘Sabor a ti’, el nuevo sencillo que lanza la cantante argentina Celeste Sanazi

Celeste Sanazi vuelve a levantar la voz, y esta vez lo hace con un sencillo que no solo se escucha: se siente, se confronta y se saborea. “Sabor a Ti” es una salsa intensa, honesta y profundamente emocional. No es simplemente una historia de un amor que no funcionó.

Es una historia sin el típico final feliz, pero con un final lúcido. La canción retrata el momento en que una mujer deja de insistir en alguien que no está dispuesto a crecer ni comprometerse, y entiende que, en el intento, estaba perdiéndose a sí misma.

No es un relato de despecho, sino de claridad: a veces el verdadero cierre no es que el amor funcione, sino reconocer que lo que te ofrecen no te alcanza.

Inspirada en una generación marcada por el lema de las parejas “hasta que la muerte nos separe”, Celeste transforma experiencias propias y ajenas en una narrativa poderosa.

“Viví en la época donde las parejas ‘para siempre’ eran el objetivo. Donde separarse era fracasar. Donde muchas veces se sostenían relaciones rotas para no ‘romper’ la familia”, comparte.