Sabrina Carpenter sube a Madonna por sorpresa al escenario de Coachella

Madonna sorprendió al público de Coachella 2026 al aparecer como invitada especial en el show de Sabrina Carpenter, donde ambas interpretaron clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”.

Las leyendas del pop también estrenaron un dueto inédito, “I Feel So Free”, que formará parte del próximo álbum de Madonna, Confessions II.

La aparición de Madonna tuvo lugar durante el segmento Juno de Carpenter, que suele contar con la presencia de una celebridad invitada.

La legendaria artista apareció en el escenario mientras sonaban los primeros acordes de “Vogue”, justo después de que Carpenter interpretara “Juno”. Con estéticas coordinadas (cabellos rubios y corsés de encaje), ambas cantantes iniciaron un número conjunto que repasó algunos de los mayores éxitos de Madonna.