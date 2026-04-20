Sabrina Carpenter sube a Madonna por sorpresa al escenario de Coachella

Madonna sorprendió al público de Coachella 2026 al aparecer como invitada especial en el show de Sabrina Carpenter, donde ambas interpretaron clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”.
Las leyendas del pop también estrenaron un dueto inédito, “I Feel So Free”, que formará parte del próximo álbum de Madonna, Confessions II.
La aparición de Madonna tuvo lugar durante el segmento Juno de Carpenter, que suele contar con la presencia de una celebridad invitada.
La legendaria artista apareció en el escenario mientras sonaban los primeros acordes de “Vogue”, justo después de que Carpenter interpretara “Juno”. Con estéticas coordinadas (cabellos rubios y corsés de encaje), ambas cantantes iniciaron un número conjunto que repasó algunos de los mayores éxitos de Madonna.
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Durante el segundo fin de semana del festival, en el Empire Polo Club de Indio, California, Madonna recordó su histórica actuación en Coachella 20 años atrás.
“Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí”, explicó Madonna, quien llevó el mismo look de hace dos décadas.
Tras esa actuación, Madonna lanzó oficialmente “I Feel So Free”, un tema de house y EDM que funciona como adelanto de su próximo álbum Confessions II, previsto para julio de 2026.
La canción fue estrenada primero en iHeartRadio Pride y luego publicada en plataformas digitales, consolidando su regreso a sus raíces electrónicas junto al productor Stuart Price, con quien ya trabajó en Confessions on a Dance Floor (2005).
“Muchas gracias por invitarme a tu show”, dijo la Reina del Pop a Carpenter tras completar la primera canción. A lo que Carpenter respondió: “No hace falta agradecer, Madonna. Puedes tener lo que quieras”.
Madonna también hizo un comentario sobre astrología, con alusión a la luna nueva en Tauro, y recomendó al público evitar conflictos y mejorar la comunicación en esta etapa.
“Lo mejor de la música es que une a la gente”, afirmó.
Madonna no fue la única invitada en el set Sabrinawood, de la intérprete de “Manchild”. Carpenter también sumó cameos de Terry Crews y Geena Davis durante el segundo fin de semana. En la primera semana, la cantante había convocado a Will Ferrell y Susan Sarandon para esos roles.