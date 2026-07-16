Sale del hospital Alejandro Marcovich, ex guitarrista de Caifanes, tras derrame cerebral

“Tiene muchas ganas de vivir, ha tenido una fortaleza interna impresionante, los médicos están sorprendidos por todo lo que ha superado, desde el derrame hasta las complicaciones que se han presentado, y por cómo se va recuperando favorablemente”.

“Ha sido un milagro tras otro, desde el día del derrame cerebral hasta hoy”, dijo Martínez la noche del martes 14 de julio en entrevista telefónica.

Su esposa, Gabriela Martínez, confirmó a Billboard que el músico se encuentra fuera de peligro y continúa su tratamiento en casa, bajo cuidados especiales similares a los que recibió en el sanatorio.

Alejandro Marcovich, ex guitarrista de la banda mexicana Caifanes, salió del hospital tras varias semanas internado por un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma.

El guitarrista, de 66 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de Ciudad de México el pasado 19 de mayo tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), de acuerdo con un comunicado emitido por su familia. La semana pasada, casi dos meses después, fue dado de alta y ahora se recupera en casa, señala billboard.com

“Los médicos determinaron enviarlo a casa para evitar un contagio intrahospitalario. Lo dieron de alta para protegerlo; ya no estaba en coma, ya no estaba intubado. Ahora está recibiendo diversas terapias para que siga evolucionando. Tuvo muchas complicaciones de salud, pero va mejorando y ahora ya come por él mismo”, detalló.

Marcovich ya había enfrentado complicaciones de salud previamente. En 2010 le fue detectado un tumor cerebral, por el que fue intervenido quirúrgicamente. En 2022 le diagnosticaron cáncer de próstata.

Martínez confesó que ella y sus dos hijos, Béla y Diego Marcovich, han pasado momentos muy difíciles como familia desde el reciente accidente cerebrovascular del músico.

Pero agradeció las múltiples muestras de cariño y solidaridad recibidas a través de mensajes en redes sociales y llamadas por parte de colegas, amigos y seguidores del famoso guitarrista y productor, dentro y fuera de México.

“Su legado musical está en el corazón de mucha gente”, dijo Martínez. “Ahora muchos jóvenes están conociendo la gran aportación de Alejandro Marcovich a una parte esencial del rock en México”.

Alejandro Marcovich nació en Buenos Aires, Argentina, en 1960, pero radica en México desde los años 70, cuando su familia se exilió en el país tras el golpe de Estado de 1976.

Fue miembro de Caifanes de 1989 a 1995, y previamente de Las Insólitas Imágenes de Aurora. Debido a disputas y diferencias irreconciliables entre el guitarrista y el vocalista Saúl Hernández, la banda se separó, pero en 2011 celebró su histórica reunión.

Marcovich fue guitarrista, arreglista y coproductor de algunos de los discos más emblemáticos de Caifanes, incluido El Nervio del Volcán (1994), del cual se desprende el sencillo Aquí no es así.