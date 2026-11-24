Después de permanecer casi cuatro semanas detenida en Estados Unidos, la conductora de televisión Inés Gómez Mont salió del centro de detención migratoria de Broward, en Florida, luego de obtener su libertad bajo fianza, de acuerdo con información publicada este martes por Infobae.

La exconductora del programa ‘Ventaneando’ dejó de aparecer en el registro público de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 24 de noviembre, después de haber sido detenida el pasado 30 de octubre por irregularidades en su situación migratoria.

Según los reportes, Gómez Mont habría cubierto una garantía económica para abandonar el centro de detención, sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue el monto de la fianza ni las condiciones establecidas por el juez migratorio para concederle la libertad.

La audiencia en la que solicitó este beneficio se realizó el pasado 12 de noviembre, luego de que su defensa promoviera recursos legales para impugnar su detención y evitar que fuera trasladada o deportada mientras se resolvía su situación.

Su salida representa un nuevo capítulo en el caso legal que enfrenta tanto en Estados Unidos como en México, donde la Fiscalía General de la República mantiene tres órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades mexicanas, la conductora y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, estarían relacionados con un supuesto esquema de desvío y lavado de cerca de 3 mil millones de pesos mediante empresas que presuntamente simulaban operaciones y recibían contratos relacionados con el sistema penitenciario federal.

La Fiscalía sostiene que parte de esos recursos habría llegado a cuentas personales del matrimonio. Además, Gómez Mont enfrenta señalamientos por presuntamente omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

Las acusaciones no han sido resueltas mediante una sentencia y ambos han negado los señalamientos.

La liberación de la presentadora no significa que hayan concluido los procedimientos legales en su contra ni que se haya resuelto definitivamente su situación migratoria en Estados Unidos.

Por ahora, podrá continuar fuera del centro de detención mientras sigue el proceso correspondiente.

El caso de Inés Gómez Mont también recuerda la situación de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza.