Salma Hayek apoya desde una fundación a sobrevivientes de violencia

Salma Hayek Pinault tiene un papel formal dentro de Kering Foundation: la actriz mexicana figura como presidenta honoraria de la organización y forma parte de su consejo directivo, encargado de revisar la estrategia, aprobar financiamiento y supervisar su gestión. La fundación trabaja contra la violencia hacia mujeres y niños en seis países, entre ellos México.

Su participación no equivale, sin embargo, a que todos los programas o resultados sean ejecutados personalmente por ella.

La estructura institucional está encabezada por François-Henri Pinault, mientras que un equipo ejecutivo identifica organizaciones, da seguimiento a los programas y trabaja con los beneficiarios de los fondos. Hayek ocupa un cargo honorario dentro de esa gobernanza y también ha participado en actividades de recaudación y visibilidad pública.

El modelo de Kering Foundation consiste principalmente en financiar y acompañar durante periodos prolongados a organizaciones que ya trabajan de manera especializada con mujeres y menores afectados por violencia.

El involucramiento público de Hayek con la discusión sobre violencia y abuso contra las mujeres no se limita a actividades filantrópicas.

La actriz también ha hablado de su propia experiencia con Harvey Weinstein durante la producción de Frida. En 2025, la directora Julie Taymor respaldó públicamente aspectos del relato de Hayek sobre las presiones y abusos que enfrentó durante aquella producción.

Ese antecedente ayuda a explicar por qué su participación en campañas contra la violencia tiene una dimensión personal, aunque conviene mantener separados su testimonio, su papel honorario y el trabajo profesional realizado por las organizaciones financiadas.